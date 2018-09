A seguito di incontro, avvenuto nella giornata di mercoledì 19 settembre u.s. con i Vostri Dirigenti, in cui mi è stata comunicata la decisione presa dalla Banca MPS di chiudere la filiale di Melicucco, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, esprimo un profondo rammarico e chiedo, nel contempo, che la stessa decisione possa essere revocata affinché la filiale possa continuare ad esercitare, ciò per una serie di ragioni che di seguito si elencano.

• La filiale rappresenta un punto di riferimento, oltre che per i correntisti di Melicucco anche per quelli dei paesi limitrofi. Si tratta di un istituto che è sempre stato presente sul nostro territorio, (di fatti, la banca è sorta molti decenni addietro, anche se con denominazione diverse e senza soluzione di continuità) che viene utilizzato anche da una generazione più anziana al fine di riscuoterne le pensioni;

• Melicucco è un Comune di oltre 5.000 abitanti, con in attivo numerosi esercizi commerciali, artigianali e servizi. A testimoniare tale realtà vi è la presenza di oltre 400 partite IVA attive che utilizzano la VS filiale;

• l’accorpamento con la filiale di Polistena, non agevolerà gli spostamenti degli utenti, in quanto i collegamenti pubblici sono carenti (quasi inesistenti), venendo meno anche come presidio territoriale di servizio già acquisito;

• oltretutto, la filiale stessa è Tesoriere del Comune di Melicucco.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, e per altre già fatte presenti ai dirigenti che si sono interfacciati con l’Amministrazione, chiediamo l’annullamento immediato della chiusura della filiale di Melicucco, e restiamo disponibili ad eventuali iniziative da intraprendere in modo congiunto per evitarne la cessazione.

Per L’Amministrazione Comunale Il Sindaco Arch. Salvatore Valerioti