di Giuseppe Campisi

Cinquefrondi – Prendono forma gli annunciati progetti di ristrutturazione della “Casermetta” l’avamposto montano sito nel perimetro del Parco Nazionale d’Aspromonte ricadente nel territorio di Cinquefrondi. Ad annunciarlo, dopo averlo preannunciato come imminente più volte in sede pubblica, il sindaco della città Michele Conia. «La prossima settimana – ha infatti comunicato Conia – partiranno i lavori di “Manutenzione straordinaria della Casermetta e area adiacente da adibire a rifugio montano” finanziati dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nell’ambito degli interventi di promozione economica e sociale nei comuni del parco». Una concreta opportunità di poter rivitalizzare il patrimonio montano-paesaggistico e culturale attraverso la riqualificazione di un punto di appoggio strategico collocato sull’asse viaria dell’Aspromonte occidentale già valico anticamente utilizzato dalle colonie greche che muovevano dallo Jonio verso il Tirreno. Tutta la struttura sarà interessata da lavori di rifacimento, dalla illuminazione al tetto, per intendersi, con il fine dichiarato di ottenere «un rifugio montano che permetterà di valorizzare l’intera montagna ai fini anche turistici» da affidare, attraverso una gestione partecipata, ad «associazioni che si occupano di valorizzazione ambientale e turismo». L’opera – già oggetto del programma amministrativo di Rinascita – si è resa possibile anche grazie ai corposi investimenti promossi dal presidente uscente del Parco, Giuseppe Bombino.