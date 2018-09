Federproprietà Calabria scende in campo a sostegno delle Giornate europee del patrimonio, in programma anche in Italia sabato 22 e domenica 23 settembre, con tema “L’Arte di condividere”. La sede territoriale regionale ha sposato il progetto di condivisione lanciato dall’Ufficio di Presidenza nazionale e ha invitato i propri soci, le istituzioni e tutti i privati, a lavorare in queste due giornate per la promozione dell’immenso patrimonio immobiliare, monumentale e culturale calabrese, chiedendo di organizzare visite guidate, iniziative speciali e aperture di luoghi normalmente chiusi al pubblico.

Si tratta, secondo Federproprietà, di affiancare gli sforzi della parte pubblica e favorire un processo culturale diretto a far si che le giornate europee del patrimonio non risultino relegate al ruolo di semplice avvenimento burocratico e di calendario ma siano affettivamente avvertite come una festa, un’occasione per propiziare la crescita delle conoscenze e delle relazioni, perseguendo un complessivo benessere ed un’effettiva valorizzazione dei tanti beni che rappresentano i veri protagonisti delle giornate.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato la coordinatrice regionale di Federproprietà Calabria, Tommasina Lucchetti – è quello di sensibilizzare fin da ora i giovani ad una partecipazione attiva e massiva alle giornate europee del 2019, in promozione delle quali occorre da subito operare per assicurare crescente successo ad un progetto lanciato nel 1991 dal Consiglio d’Europa, con un’iniziativa che, dal 1999, è diventata un’azione congiunta dallo stesso Consiglio e della Commissione europea. E in questo percorso – ha aggiunto – la Calabria può assumere un ruolo guida, attivando il mondo del civismo e dell’associazionismo per lavorare su un programma unitario di promozione del nostro immenso patrimonio”.