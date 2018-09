Quante volte navigando con i nostri smartphone o tablet ci capita che

si aprano improvvisamente finestre e popup che preannunciano la

vincita di premi quali l’ultimo IPhone X, Samsung Galaxy S9 o un

Ipad Pro? I pop-up non sono altro che degli elementi dell’interfaccia

grafica, quali finestre o riquadri, che compaiono automaticamente

durante l’uso di un’applicazione ed in determinate situazioni, per

attirare l’attenzione dell’utente. Tipici pop-up sono quelli

contenenti pubblicità e che compaiono nel browser durante la

navigazione sul web, ma anche dei fastidiosi tormentoni che non solo

rallentano la nostra navigazione, ma che possono nascondere anche un

tentativo di truffa. A ricordarlo è ancora una volta la Polizia

Postale sulla pagina Facebook istituzionale “Commissariato di PS On

Line – Italia

[https://www.facebook.com/commissariatodips/?ref=br_rs]” con un post

[https://www.facebook.com/commissariatodips/photos/a.224725717689117/1046037562224591/?type=3&theater]

accompagnato dallo screenshot di uno dei popup che possono apparire

sul nostro display e che ci promettono fantomatici regali. Ovviamente

gli operatori di Polizia Postale ci ricordano che “Questi fastidiosi

popup ci complicano solo la navigazione. Diffidate e se non riuscite

ad eliminarli chiudete forzatamente il browser e cancellate la

cache”. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è sufficiente,

quindi, seguire questi semplici consigli per evitare conseguenze

dannose per i nostri dispositivi e riprendere normalmente la

consultazione in rete. Nel caso siate comunque incappati nella frode

potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i

nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o

segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte

le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.