di Angela Strano

A conclusione della Festa Nazionale dell’Udc svoltasi a Fiuggi lo scorso 16 settembre, Paola Lemma, commissaria del partito per la Città Metropolitana, ha voluto comunicare le proprie riflessioni intorno a quanto intende fare sul territorio alla luce di ciò che è emerso durante l’evento nazionale. E’ stata”, ha affermato, “una due giorni piena di appuntamenti importanti, durante i quali si è parlato di lavoro, di agricoltura, di turismo, di famiglia e disabilità e che ha registrato tra gli altri la partecipazione del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, di Giusi Versace, di Elisabetta Gardini e di tanti altre personalità della politica e della società civile. La squadra UDC si è presentata al gran completo con in testa il Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, per la Calabria è intevenuto il Segretario Regionale Franco Talarico ”.

Proprio per dare attuazione a quanto discusso, Lemma spiega che bisogna “ripartire dai territori per rinnovare l’organico ed arricchire la squadra con giovani e donne forti nei valori che, adeguandosi comunque all’era della comunicazione via social, credono fortemente nel rapporto umano, nella solidarietà, nell’immenso valore della famiglia. Ed è con questo spirito – ha sottolineato – che intendo procedere a Reggio Calabria e provincia, lavorando, in sinergia con gli altri dirigenti, per un capillare radicamento sul territorio, per portare avanti quel progetto di rinnovamento che deve camminare sulle gambe di giovani e di donne motivate a riportare l’UDC ad essere un partito protagonista nella e della vita politica cittadina e regionale, nonchè protagonista delle prossime scadenze elettorali insieme ad altri partiti del CDX e per affronatre e vincere tutte le prossime sfide”.