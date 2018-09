Sulla proposta di legge di iniziativa della consigliera Flora Sculco ‘Promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive regionali’, interviene Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità. “L’inserimento della proposta all’ordine del giorno della seduta di Consiglio regionale programmata per venerdì 28 settembre, è un passaggio importante e ringraziamo i presidenti Irto e Oliverio che hanno dato prova ulteriore di sensibilità istituzionale. L’augurio è che – continua Cinzia Nava- rappresenti quel punto di svolta che attendiamo da tempo, ricordando che l’iter legislativo non è stato certamente facile, avendo registrato, dopo un avvio promettente, un pesante stop. Non bisogna mai dimenticare che realizzare l’uguaglianza di genere nelle rappresentanze istituzionali e, più in generale, nei luoghi di decisione, significa riconoscere i principi fondamentali e costituzionali che attengono ad una compiuta democrazia paritaria”.