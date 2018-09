Dopo lo scioglimento, i comuni di Gioia Tauro e Rizziconi tornano al voto, il 21 ottobre. Questa mattina sono state presentate le liste.

GIOIA TAURO

I candidati a sindaco sono Nicola Zagarella, Raffaele D’Agostino, Aldo Alessio e Giovanni Puccio.

Raffaele D’Agostino è sostenuto dalle liste “Gioia Tauro ci lega” e “Gioia rinasce”:

Gioia Tauro ci lega”

1 Pulimeni Nicola

2 Deodato Rocco

3 Bruzzì Giuseppe

4 Germanò Carmelo Kevin

5 Ritrovato Franco

6 Trunfio Rocco

7 Surace Demetrio

8 Marzano Carmelo

9 Fascì Domenica

10 Cedro Maria Rosaria

11 Cutrì Annunziata

12 Demaio Viviana

Gioia rinasce”

1 Catalano Domenico

2 Marando Carmelo

3 Guerrisi Angelo

4 Cananzi Massimo

5 Bambara Vincenzo

6 Procopio Romeo

7 Polimeni Giuseppe

8 Speranza Grazia

9 Zito Emanuela

10 Gallo Giada

11 Zambara Maria

Aldo Alessio è sostenuto dalle Liste “La città futura” e “Avanti tutta”:

La Citta Futura

1 Altomonte Francesca Mariarita

2 Berrica Giuseppe

3 Cagliuso Fabio

4 Calarco Antonio

5 Cavallaro Caterina

6 De Domenico Alexandra

7 Filippone Vincenzo

8 Furfaro Daniele

9 Italiano Rocco

10 Piromalli Lodovico

11 Pulitanò Renata Rosa in Zito

12 Quattrone Bruno

13 Tripodi Vincenzo detto Enzo

14 Vasta Adriana in Sciarrone

15 Ventini Sabina

16 Zappia Letizia

Avanti tutta!

1 Carlà Maria in Parisi

2 Crea Elena

3 Galli Marianna in Caratozzolo

4 Gentiluomo Annunziato detto Nunzio

5 Guerrisi Francesca in Romeo

6 Iannì Gaetano

7 Ierace Francesco

8 Lamonaca Carmelo

9 Macino Andrea

10 Matà Ilaria

11 Moliterno Carmen in Paolo

12 Ramondino Vincenzo

13 Rao Maria Rosa in Morogallo

14 Vecchio Salvatore

15 Rovere Paola

Nicola Zagarella è sostenuto dalla lista “Gioia Tauro – Città vivibile”:

Gioia Tauro – Città vivibile”

1 Artese Maria Luisa

2 Barba Vanessa

3 Esposito Laura

4 Furfaro Vincenzo

5 Laurendi Maria Pia

6 Lardieri Stefano

7 Maio Clarissa

8 Paiano Antonio

9 Palermo Concetta Maria

10 Plateroti Rita

11 Strangi Carmela

12 Vignola Giuseppina

13 Zito Francesco

14 Gerace Marianna

15 Portogallo Pietro Salvatore

Giovanni Puccio è sostenuto dalla lista del Partito Democratico:

Lista Partito democratico

1. Cento Domenico

2. Chierego Giorgio

3. Condò Giuseppina

4. Cappone Salvatore

5. Ferraro Luisa

6. Giovinazzo Simone

7. Guerrasio Lucia

8. Laganà Beniamino

9. Pavedaika Maryia

10. Romeo Giuseppe

11. Tomaselli Giovanni Mauro

12. Bagnato Giancarlo

13. Bovalino Maria

RIZZICONI

I candidati a sindaco sono Antonella Anastasi e Alessandro Giovinazzo. Ecco le liste a loro associate:

Lista Insieme per una nuova Rizziconi (Sindaco Antonella Anastasi)

1. Anastasi Marcello (detto Marcello)

2. Anastasi Teresa (detta Teresa)

3. Anile Giuseppe

4. Barresi Teresa

5.Bona Domenico

6. Gallo Francesca

7. Lucà Francesco

8. Pelle Fabio

9. Rao Antonia Romina

10. Romeo Teodoro

11 Sgambetterra Angelo

Lista Rizziconi riparte (Sindaco Alessandro Giovinazzo)

1. Serranò Francesco

2. Fusà Salvatore Marco detto Marco

3. Mazzaferro Domenico

4. Marcianò Antonio

5. Rao Maria Rosa

6. Orsida Federica

7. Colosi Angelo

8. Cimato Giulia Anna

9. Forgione Giovanni

10. Mercurio Domenico

11. Greco Teresa

12. Lombardo Alessandro