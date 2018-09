Riceviamo e pubblichiamo:

La nostra amministrazione ha puntato, sin da subito, sulla crescita culturale della

nostra cittadina, dando vita a progetti che si sono rivelati innovativi e che stanno

contribuendo in maniera notevole al rilancio del territorio.

In tale ottica nell’anno 2016 è stato acquisito il Fondo Pasquale Creazzo, il Fondo

Musicale di Carlo Creazzo e di recente il Fondo Tropeano, che sono stati collocati

presso la sede dell’ex municipio, palazzo storico della città, oggi denominato “Casa

della Cultura”.

La nascita di questa importante struttura è una notevole risorsa da incrementare e

valorizzare, quale patrimonio economico e sociale della nostra comunità

perseguendo l’obiettivo di sviluppare la domanda culturale in senso inclusivo

attraverso il coinvolgimento dei giovani, di tutte le associazioni culturali e dei

cittadini interessati, affinché non siano più semplice “pubblico” ma propulsori di

un processo di apprendimento continuo.

In questo processo di cambiamento della concezione della partecipazione culturale e

in occasione dell’organizzazione dell’evento: “Autunno Culturale”, invitiamo i

cittadini a prendere parte all’incontro che si terrà il giorno 24 Settembre 2018

alle ore 18, presso la Sala Consiliare al fine di far diventare la casa della

cultura un laboratorio aperto, partecipato e permanente di cultura.

L’Assessora alla Cultura: “Ormai è noto a tutti che quest’Amministrazione ha come

criterio fondamentale la “Partecipazione”. È molto importante coinvolgere e

stimolare tutti coloro che hanno la passione per la storia della nostra cittadina”.

Continua Porretta: “Saremo sempre aperti alla collaborazione e saremo di supporto a

tutti coloro che esprimono amore per la nostra comunità”.

Il Sindaco Conia: “vogliamo coniugare partecipazione attiva e cultura, liberare le

energie attive presenti nella nostra comunità e consegnare spazi che prima erano

abbandonati (come l’ex municipio, oggi casa della cultura) ai nostri cittadini. Il

processo è difficile e faticoso quanto innovativo e siamo convinti che sia l’unico

vero metodo per la crescita della nostra cittadina”.

Sindaco di Cinquefrondi – Michele Conia