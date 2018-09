“*Adesso le parole servono a poco, d’ora in poi dovremo produrre solo fatti*”.

Così l’allenatore giallorosso Domenico Zito in apertura della conferenza

stampa pre partita di questa mattina. Nella pancia del “Morreale – Proto”,

il tecnico ha analizzato la sconfitta di domenica scorsa e il prossimo

avversario di campionato.

INTERVISTA A ZITO

Il calendario dice Rotonda. Come arriva la Cittanovese a questa prima gara

interna di campionato?

“*Arriviamo bene, ma con il bisogno di concretizzare il lavoro svolto dal

30 luglio ad oggi* – ha scandito il tecnico -. *Sicuramente domani non

dovremo ripetere le ingenuità commesse a San Cataldo. Domenica scorsa

abbiamo fatto una grande prestazione contro un avversario importante, ma

purtroppo un blackout di alcuni minuti ci è costato caro. Adesso dobbiamo

parlare poco e produrre risultati. Già da domani abbiamo il dovere di

entrare in campo concentrati, pronti per una battaglia sportiva. C’è grande

rispetto per il Rotonda, ma non temiamo nessuno*”.

*Che avversario saranno i lucani?*

“*Il Rotonda è una squadra ostica e attrezzata per la categoria* – ha

sottolineato Zito -. *Forse difettano*, *rispetto a Bari, Turris e Messina,

del singolo di qualità che può farti la differenza in qualsiasi momento

della partita. Un fattore a cui stanno contrapponendo il collettivo e

l’entusiasmo. Rispetto allo scorso anno la società ha confermato pochi

calciatori, puntando a potenziare l’organico in ogni reparto. Noi dobbiamo

correre più di loro, metterci più determinazione e, alla fine, sono certo

che i valori verranno fuori*”.

*Sono in preventivo cambi rispetto alla trasferta di San Cataldo?*

“*In riferimento alla squalifica di Mansueto qualcosa dovrò cambiare per

forza* – ha ammesso l’allenatore – *e dovrò pescare tra gli under a mia

disposizione. Under che, per inciso, godono di tutta la mia fiducia e che

non cambierei con nessuno. Poi di fronte avremo un avversario differente

rispetto alla Sancataldese. Dunque, nessuno stravolgimento, ma qualcosa di

diverso ci sarà*”.

*Mister domani si incontreranno sul campo i fratelli Barilaro.*

“*Li ho avuti entrambi alla Reggina* – ha affermato Domenico Zito – *e li

conosco bene. Di questi ragazzi mi piace sottolineare la serietà, l’impegno

e la solarità. Hanno la capacità di divertire attraverso il gioco, di fare

gruppo e di costruire armonia. La loro cultura è fatta di lavoro e di

responsabilità. Posso tranquillamente affermare che sia Aurelio che

Francesco sono uno spot positivo per il calcio più autentico. Questo è

merito loro, senza dubbio, ma soprattutto della famiglia che è stata capace

di trasmettere ai figli valori importanti*”.