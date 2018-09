Borgia – “Consegno, simbolicamente, le chiavi del Comune

di Borgia in segno di sudditanza devozionale e di implorazione spirituale e

divina. E ringrazio sua eccellenza monsignor Tommaso Caputo per la sua

benevola presenza”. Tra fede e tradizione, nella chiesa parrocchiale San

Giovanni Battista un importante momento di condivisione comunitaria: il

sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco, affiancata da Giunta e consiglieri, ha

consegnato le chiavi della città di Borgia alla Madonna di Pompei nelle

mani dell’arcivescovo del comune campano, monsignor Tommaso Caputo. La

solenne consegna si è svolta nell’ambito della Missione mariana Beata

Vergine di Maria di Pompei, organizzata dalla Regia Arciconfraternita Maria

Santissima del Rosario da ieri fino al 23 settembre,

Il fitto programma dell’attesa manifestazione religiosa è partito proprio

con l’arrivo del quadro della Madonna di Pompei in località “Madonnina” di

Borgia, l’accoglienza e la processione verso la chiesa parrocchiale San

Giovanni Battista, e quindi, prima della concelebrazione eucaristica la

cerimonia di consegna delle chiavi della città e di una targa a monsignor

Caputo da parte dell’amministrazione comunale di Borgia «in segno di

profonda gratitudine».

“Questa sentita ricorrenza mariana a cui partecipo in veste di primo

cittadino è anche una solenne occasione di confronto di tutta la nostra

comunità a cuore aperto, proprio perché consumata sotto il Manto accorto

della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Oggi attraversiamo un momento

così difficile da avere realmente perso ogni certezza materiale, ma la

nostra comunità è capace di grandi cose proprio perché solida nella fede e

nella devozione mariana – ha affermato il sindaco di Borgia -. Così, nel

consegnare alla Madre Santa le chiavi della città invoco per ognuna delle

nostre famiglie la Sua protezione per le difficoltà che dovremo ancora

affrontare con l’augurio, che a partire da oggi, in noi tutti si rinforzi

lo spirito di unione coadiuvati dalla preghiera e dalla fede”.