Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 23, i carabinieri di Melito Porto Salvo hanno allertato la Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino Calabria per un mancato rientro in zona Gornelle di Bagaladi. Il disperso, un ragazzo di 21 anni, dopo aver lasciato il motorino a bordo strada si è inoltrato nel bosco alla ricerca di funghi. Durante la raccolta, il ragazzo ha raccontato di essere stato colto da un mancamento improvviso che gli ha fatto perdere i sensi. Ripresosi diverse ore dopo, il sopraggiungere del buio ha provocato anche un forte disorientamento. Il ragazzo veniva ritrovato intorno all’una di notte da abitanti del posto che, ancora prima dell’allertamento dei soccorsi, si erano organizzati in gruppi autonomi. Riportato sulla strada, il ragazzo è stato visitato dal sanitario della Stazione Aspromonte per valutare le condizioni generali di salute che sono comunque apparse buone.