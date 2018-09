Di Antonio Spina

La Reggina, con una prova più che convincente, all’esordio stagionale al Granillo batte di misura il Bisceglie e festeggia la prima vittoria in campionato. Dopo la trasferta di Trapani,che aveva visto gli amaranto soccombere nettamente frutto di una prestazione a dir poco disastrosa, serviva invertire immediatamente la rotta per capire, soprattutto, se si trattasse di un semplice incidente di percorso o un primo campanello d’allarme. L’undici di mister Cevoli mostra di avere carattere agonistico adatto per un campionato lungo e tortuoso come quello di serie C e, senza timore reverenziale, conquista una vittoria importante che serve a portare serenità e convinzione per il proseguo del campionato. Un contributo importante è stato dato dal tifo organizzato della curva Sud, che dopo le vicissitudini dello scordo torneo, ritorna a sostenere con passione la squadra amaranto, volendo ricreare quell’atmosfera straordinaria che consente di gettare il cuore oltre l’ostacolo. A suggellare il tutto a fine gara si è rivisto, dopo diverso tempo, l’abbraccio tra squadra e tifosi. Gara disputatasi regolarmente grazie al decreto autorizzativo firmato dal sindaco Falcomatà che evita, così, la sconfitta a tavolino e la penalizzazione in classifica.

Nel primo tempo entrambe le squadre partono col piglio di chi vuole conquistare i tre punti. Sono, per primi, gli ospiti a tentare la conclusione con Starita al 7’ che riceve un pallone dalla sinistra e stacca di testa issandosi tra i due centrali di della difesa amaranto, mandando la sfera di poco a lato della porta difesa da Confente.Risponde subito la Reggina, prima con un tiro debole di Tulissi che si spegne sul fondo, poi, lo stresso numero dieci amaranto pesca il compagno di squadra Maritato, che a tu per tu, con Crispino fallisce una colossale occasione tirando addosso al portiere. Al 22’ il Bisceglie si vede annullare la rete di Maestrelli per offside sugli sviluppi di un calcio di punizione. Stessa sorte, qualche minuto dopo, tocca alla Reggina dopo un’azione ben manovrata da Kirwan, che serve in verticale Tulissi, il quale nel ruolo di assist man, mette nelle condizioni Sandomenico di appoggiare il pallone in rete. Il guardalinee considera l’attaccante in posizione irregolare e strozza l’esultanza del pubblico del Granillo. La Reggina, quando attacca riesce a mettere in seria difficoltà l’undici pugliese, ma la prima frazione di gioco si conclude a reti bianche.

Inizio di secondo tempo tutto di marca amaranto. Al 50’ Reggina vicinissima al vantaggio. Prodigiosa parata del portiere ospite che ipnotizza Maritato il quale, all’altezza del dischetto del calcio di rigore, tira a botta sicura fallendo il più incredibile dei gol. Dieci minuti dopo, Sandomenico servito ottimamente con un lancio lungo da Petermann, sfrutta un errore della difesa avversaria e trafigge l’estremo difensore. Reggina in vantaggio e grande entusiasmo nelle tribune dove i tifosi, stavolta, possono esultare senza ripensamenti. Il Bisceglie, adesso, è alle corde e rischia di capitolare per la seconda volta due minuti dopo ancora con lo scatenato Sandomenico, che di testa su cross di Tulissi, si vede negare la gioia della doppietta personale da Markic che, ben appostato, devia sulla linea. Girandola di sostituzioni al 66’.Cevoli decide di mandare in campo Marino per Salandria e Ziberrt per il match winner Sandomenico. Nei minuti successivi l’undici amaranto si difende con ordine respingendo gli attacchi del Bisceglie che non ci sta e vuole raddrizzare il risultato. Risultato. All’85’ chance per Scalzone, che di testa e per due volte impensierisce la retroguardia reggina. Sarà questo l’ultimo sussulto e dopo cinque minuti di recupero il popolo amaranto può esultare per la prima vittoria della stagione, grazie ad un secondo tempo che ha visto la Reggina più ispirata e più convinta nel cercare la vittoria.

Questi gli schieramenti delle squadre scese in campo all’Oreste Granillo di Reggio Calabria per la 2^ giornata del campionato di serie C – girone C :

Reggina (4-3-3) Confente; Solini, Mastrippolito; Petermann (81′ Emmausso), Franchini (76′ Ungaro), Salandria (66′ Marino); Tulissi, Maritato (81′ Redolfi), Sandomenico (66′ Zibert). All. Cevoli

Bisceglie (3-5-2) Crispino; Markic, Onescu, Maestrelli, Longo (75’Calandra), Giacomarro (53’Toskic),Risolo,Bottalico (73’Messina),Jakimovski,Starita,De Sena, Scalzone. All.Ginestra

Recupero 1’PT – 5’ST