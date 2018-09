di Sigfrido Parrello

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH:CATROVILLARI – PALMESE: 0-0

A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO 1921: Galluzzo, Grimaldi (13’st Castilla), Pandolfi (20’st Canale), Ungaro, Catinali (K),Lavrendi, Lomasto (VK), Lanza (14’st Indelicato), Gallon, Ielo, Forgione (33’st Ennin) . A disposizione:Cellitti, Corsaro, Della Guardia, Villa, Siano. Allenatore: Francesco Ferraro.

U.S. PALMESE 1912: Barbieri,Lavilla (16’st Piras), Bruno, Brunetti, Gambi (K), Cinquegrana, Lucchese, Calivà, Bonadio (30’st Trentinella), Colica (29’st Pascarella), Basile (29’st Barbaro). A disposizione:JusufiFerat, Gugliemi, Anile, Chidichimo. Allenatore: Ivan Franceschini.

ARBITRO: Gianluca Grasso della Sezione AIA di Ariano Irpino (AV).

ASSISTENTI: Paolo Cipolletta della Sezione AIA di Avellino e Carmine Castiglione della Sezione AIA di Frattamaggiore (NA).

NOTE: Spettatori 900 circa (una cinquantina quelli provenienti da Palmi). Pomeriggio estivo con la temperatura che segnava 28 gradi. Ammoniti: Catinali (C), Lomasto (C), Brunetti (P), Colica (P), Indelicato (C) e Ielo (C). Calci d’angolo: 9-4 per il Castrovillari. Recupero: 2’pt; 5’st.

CASTROVILLARI(CS) – Ottimo esordio sulla panca della ultracentenaria Palmese 1912 per il neo tecnico Ivan Franceschini che coglie un prezioso pari nel derby contro il Castrovillari giocatasi al “Mimmo Rende” nel match di Serie D che possiamo soprannominare “il derby calabrese Mare-Monti”. Ancora un risultato positivo dunque per i neroverdi dopo quello conquistato al “Lopresti” contro il Città di Messina all’esordio in campionato (sempre per 0 a 0).

Meglio il Castrovillari durante il primo tempo anche se la formazione del Pollino ha rischiato parecchio le folate offensive dei neroverdi. Nella ripresa invece, i rossoneri sono apparsi stanchi mentre la ultracentenaria Palmese ha tenuto bene il campo, ordinata e desiderosa di fare risultato. Squadra, la Palmese, che ha giocato benissimo: determinatissima.

LA CRONACA – Partenza senza timore per la Palmese che all’ottavo minuto potrebbe passare in vantaggio quando Calivà tira da distanza ravvicinata ma il pallone termina a lato di pochissimo. Ancora Palmese in avanti con Bonadio il cui tiro dalla distanza viene deviato in corner. Castrovillari che inizialmente subisce la Palmese. Poi Forgione del Castrovillari calcia da fuori area senza esito. Al 21esimo ottima occasione per i Lupi del Pollino con Pandofiche, dalla destra, mette il pallone in mezza per l’accorrente Gallon che sfiora la rete con il portiere neroverde Barbieri che salva tutto. Poi nuovamente Barbieri para al 36esimo su un destro dalla lunga distanza di Ielo.Nella ripresa, al secondo minuto di gioco, la Palmese sfiora la rete con Bonadioquando il suo tiro termina di pochissimo a lato. Ci riprova l’incontenibile Bonadioche questa volta parte dalla corsia di destra ed una volta arrivato davanti a Galluzzo riesce a farsi ipnotizzare dal portiere rossonero. Poi il Castrovillari con Ennin ha l’occasione per sbloccare il risultato ma l’attaccante di Toronto di testa non sfrutta un’uscita fuori tempo di Barbieri.

Risultato ad occhiali dunque per Castrovillari e Palmese che rimandano la prima vittoria in questo torneo di Serie D edizione 2018/2019. Infatti per entrambe questo è il secondo pareggio su altrettante gare in campionato disputate.

RISULTATI 2^ GIORNATA SERIE D GIRONE I:BARI-SANCATALDESE 4-1CITTANOVESE-ROTONDA 1-0CASTROVILLARI-U.S. PALMESE 0-0ACIREALE-NOCERINA 2-1CITTA’ DI MESSINA-GELA 3-4IGEA VIRTUS-ACR MESSINA 3-0LOCRI-PORTICI 4-1MARSALA-ROCCELLA 2-0TURRIS-TROINA 3-1

LA CLASSIFICA:

6 punti: BARI. 4 punti: Città di Gela, Igea Virtus e Locri. 3 punti: Acireale, Cittanovese, Marsala, Roccella, Rotonda, Sancataldese eTroina. 2 punti: Castrovillari e U.S. Palmese 1912. 1 punto: Città di Messina,Nocerina, Portici e Turris. 0 punti: Messina. PS: TURRIS meno 2 punti.