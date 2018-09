“Universo Minori” e l’avvocato Conidi hanno fatto celebrare una messa in suffragio delle anime delle vittime di Genova e di Civita

L’associazione “Universo Minori”, presieduta dalla dottoressa Rita Tulelli, e l’avvocato Maria Claudia Conidi del Foro di Catanzaro, a circa un mese dalla tragediache ha colpito la città di Genova e quella del torrente Raganello in provincia di Cosenza, hanno fatto celebrare domenica 23 settembre una messa in suffragio delle anime delle vittime presso la Chiesa di San Giovanni Battista sita in Catanzaro, la celebrazioneè stata officiata dal parroco della relativa diocesi Don Francesco Brancaccio. Presente alla celebrazione anche il collega, l’avvocato Paolo Piccinini del Foro di Catanzaro, che nel disastro di Genova ha perso tre familiari a lui molto cari. Nel crollo del ponte Morandi, il viadotto dell’autostrada A10 che attraversava il torrente Polceverae che collegava la città di Genova al porto, purtroppo hanno perso la vita 43 persone, tra cui bambini, mentre nella tragedia che il 20 agosto ha colpito il comune di Civita, in provincia di Cosenza, morirono dieci persone, nove escursionisti e una guida, queste furonotravolte da un’onda di piena mentre facevano un’escursione nelle gole del torrente Raganello. La funzione ha fatto si che si esprimesse vicinanza, da parte dell’intera comunica ecclesiale, a tutte le famiglie colpite dal dolore, in particolare a quella del collega Piccinini,in quanto il dolore, se condiviso, fa meno male.