Il senatore Marco Siclari che da medico ha fatto della sanità il suo cavallo di battaglia parteciperà oggi alla manifestazione che si terrà a Locri.

«Questo è un giorno emblematico per i calabresi e, dopo un’attesa durata anni, oggi potrò dare loro una buona notizia in merito a un commissariamento e domani a Lamezia, durante la conferenza stampa che si terrà al Grand Hotel Lamezia alle 11.00, racconterò i fatti di un percorso che porta a un cambio di guida della sanità calabrese».

Siclari dopo aver iniziato una dura battaglia già dall’insediamento a giugno, ha incalzato il Ministro Grillo con diverse interrogazioni che, dopo soli sei mesi, hanno portato a raggiungere un primo obiettivo importante.

«Questo è solo l’inizio – rassicura Siclari – avrò modo di illustrare e condividere le miei idee e progetti per dare risposte concrete, soprattutto in merito al bisogno salute dei cittadini, che per troppi anni sono state attese invano causando seri rischi di sostenibilità del sistema sanitario e di peggioramento dell’assistenza sanitaria calabrese».