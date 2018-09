Un violento scontro tra due autovetture si è verificato a Taurianova sulla via Comandante Maddalena. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia di Stato e del Corpo di Polizia Locale per stabilire le cause di questo terribile scontro che, fortunatamente, dalle prime informazioni ricevute, sembrerebbe non aver lasciato gravi conseguenze per i conducenti delle vetture nonostante dalle immagini si possa evincere chiaramente il forte impatto che ha caratterizzato lo scontro tra i due veicoli. La signora che era alla guida dell’auto capovolta ha comunque avuto bisogno dell’intervento dei sanitari ed è stata portata in ambulanza all’ospedale di Polistena per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

(GL)