Ieri pomeriggio, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro ha dato esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare in carcere KEITA Mamadou, cittadino 35enne della Guinea. I reati contestati sono atti persecutori (cd. Stalking), danneggiamento, danneggiamento a seguito di incendio e lesioni personali. Il KEITA, infatti, ponendo in essere reiterate condotte delittuose nei confronti di una donna Nigeriana, l’aveva indotta a sporgere diverse denunce presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, ingenerando nella stessa un grave e perdurante stato di ansia, tale da giustificare la misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria. In virtù del suddetto provvedimento, il cittadino della Guinea è stato individuato, intorno alle ore 16:00, dal personale di questo Commissariato di P.S., a seguito di mirata attività di ricerca all’interno della baraccopoli di San Ferdinando, e dopo il disbrigo delle formalità di è stato accompagnato presso la casa circondariale di Arghillà.