Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale che da Cropani superiore conduce a Sersale. Madre e figlia viaggiavano su una Citroen Xsara Picasso che ha tamponato un camion Iveco Om 50, condotto da un uomo. La ragazza è rimasta incastrata nelle lamiere contorte dell’autovettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina con diverse ferite e la possibile frattura di una gamba. Ferite lievi per la madre, in stato di shock, illeso l’autista del camion. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai soccorsi, ai rilievi e alla messa in sicurezza, considerato anche che il camion coinvolto ha perso il carburante, rendendo la circolazione ancora più pericolosa. I feriti sono stati soccorsi dal personale del Suem 118; sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.