Si è svolto nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 il raduno Sezionale congiunto delle Sezioni di Locri e Cosenza a Casali del Manco (Cs). La sezione bruzia ha organizzato logisticamente il raduno formativo in località Casole Bruzio presso una struttura alberghiera nel nuovo comune presilano istituito il 5 maggio 2017 mediante la fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. È stato un raduno all’insegna della formazione e della socializzazione tra le due distanti sezioni, fortemente unite però dalla passione per il fischietto.

Il programma è stato fitto di lezioni formative. Dopo i saluti istituzionali dei presidenti Scarcelli (per Cosenza) e Rispoli (per Locri) ed i saluti di Gianpaolo Bianchi del CRA Calabria, i giovani arbitri hanno assistito ad una lezione tecnica sul posizionamento e spostamento a cura dei due vicepresidenti Gervasi e Scaramuzzino. In serata Mimmo Archinà, del Settore Tecnico, ha spiegato la Circolare n°1 della stagione 2018/2019 ed ha sottoposto i giovani fischietti all’effettuazione dei quiz regolamentari. Domenica mattina, di buon ora, tutti gli arbitri hanno avuto l’opportunità di ascoltare le lezioni magistrali di Perri sulla preparazione atletica e di Mario Sicilia sulla corretta nutrizione. Il tutto impreziosito dall’intervento di Mario Vigile, arbitro CAN PRO (Serie C calcistica), che ha raccontato la sua esperienza dentro e fuori il terreno di gioco.

Grande entusiasmo per la lezione multimediale di Emanuele Franco, responsabile OTS della Sezione di Locri, che ha intrattenuto i giovani associati proiettando loro video estrapolati da gare del settore giovanile dirette dai fischietti locresi ed approfondendo così la casistica regolamentare. Dopo i saluti del delegato LND di Cosenza, il vicepresidente della Sezione di Locri, Anselmo Scaramuzzino, ha concluso i lavori con un discorso motivazionale, lasciando quindi la parola al Presidente CRA Calabria Franco Longo per i saluti istituzionali. Le due sezioni si sono salutate dopo il pranzo domenicale pronte per la stagione sportiva ormai alle porte. L’arrivederci è al prossimo anno nella Locride.