Personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha identificato l’autore di alcuni atti di persecuzione e diffamazione nei confronti di un professionista lametino. Infatti nel mese di agosto e di settembre per le vie della città di Lamezia Terme erano comparsi biglietti diffamatori nei confronti di un noto professionista, relativi alla sua vita personale ed affettiva. Il personale del Commissariato lametino è riuscito, anche attraverso la visione di telecamere di videosorveglianza, ad identificare colei che aveva diffuso i biglietti diffamatori, scoprendo che si trattava di una persona legata in passato al professionista da una relazione sentimentale, il quale non aveva accettato la conclusione della vicenda e aveva deciso di vendicarsi nei confronti dell’uomo diffondendo di notte, per circa due mesi, biglietti offensivi nei suoi riguardi, colpendolo negli affetti familiari. La donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di stalking, in attesa eventuali e ulteriori provvedimenti.