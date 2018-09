A scopo precauzionale, a causa di un incendio divampato in provincia di Cosenza, sono provvisoriamente chiusi al traffico due tratti della 283 “delle Terme Luigiane” e della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”. Sulla SS283 è interdetto al transito – in entrambe le direzioni – il tratto dal km 1,900 al km 6,900, tra i comuni di Terme Luigiane e Guardia Piemontese, con deviazione in loco sulla strada statale 18 “Tirrenica Inferiore”. Su quest’ultima strada, per il medesimo incendio, è inoltre interdetta al traffico la tratta compresa tra il km 302,000 ed il km 306,000 (variante di Guardia), sempre in provincia di Cosenza. I Canadair sono tuttora in azione per domare l’incendio.