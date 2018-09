“Un appuntamento fondamentale per i giovani e per il futuro del Paese” – dichiara Domenico Ioppolo, Coo Campus Editori. Il Salone dello Studente, promosso e organizzato insieme con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, la Regione Calabria, il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana, rappresenta il fiore all’occhiello per la comunità scolastica calabrese.

La storica manifestazione, che lo scorso anno ha accolto 10.000 studenti e un gran numero di docenti, sarà presentata in conferenza stampa domani 27 settembre 2018 alle ore 12,00 presso Palazzo Alvaro dal Dott. Domenico Ioppolo di Class editori, dal Direttore Generale Maria Rita Calvosa, dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria, dal Sindaco del Comune di Reggio Calabria e Presidente della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, dall’assessore all’istruzione Anna Nucera, dall’assessore alle politiche sociali Lucia Anita Nucera e dal consigliere delegato della città metropolitana Demetrio Marino.

Si terrà a Reggio Calabria il 25 e 26 ottobre, in Piazza Italia e nei Palazzi Alvaro e San Giorgio, la 7^ edizione del Salone dello Studente della Calabria, la principale manifestazione di orientamento formativo e professionale post-diploma a cura di Class Editori. Trait d’union tra il mondo della scuola e mondo del lavoro, organizzato in 13 città italiane dal 1990, il Salone dello Studente coinvolge oltre 250mila studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, con l’obiettivo di offrire ai giovani gli strumenti idonei ad individuare il proprio futuro, accademico e professionale.

Per coloro che devono scegliere il percorso accademico il Salone organizza, infatti, convegni, incontri con gli psicologi dell’orientamento, simulazioni di test d’ingresso, incontri con i professori degli atenei e presentazioni in aula delle offerte formative delle più importanti università del territorio nazionale e internazionale, tradizionali e telematiche. Per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro sono invece i cicli di seminari sulle professioni del futuro, laboratori per imparare a scrivere un CV efficace e affrontare un colloquio di lavoro, gli incontri con gli esperti del mondo del lavoro ed i workshop #youthempowered a cura di Coca-Cola Hbc Italia, vere e proprie masterclass a cura dei professionisti del marketing e della comunicazione aziendale che aiuteranno i ragazzi a far luce e sviluppare le competenze richieste dal mondo del lavoro.

Particolare attenzione anche al corpo docente, cui è dedicata la Teacher’s Corner, aula in cui il Salone organizza seminari di aggiornamento e presentazioni a supporto dell’orientamento in uscita, tra cui Teen’s voice, l’indagine sui giovani condotta dall’Università Sapienza durante i Saloni. “Il Salone dello Studente è nato con l’obiettivo di orientare i ragazzi verso il proprio futuro sia formativo che professionale. Ci occupiamo di orientamento da trent’anni e continuiamo a proporre agli studenti nuovi strumenti per affrontare il momento della scelta in maniera consapevole e mirata. Ora come non mai i giovani sono essenziali per il futuro e per lo sviluppo del Paese” – dichiara Domenico Ioppolo, COO Campus Editori. La tappa di Reggio Calabria del Salone dello Studente, dichiara la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria, “rappresenta un evento importante per creare un canale privilegiato di comunicazione tra scuole e università e per costruire sinergie finalizzate all’orientamento in uscita dei giovani studenti che sono i veri protagonisti dell’universo scuola”.