Dopo attente valutazioni condivise tra le diverse aree societarie e grazie al lavoro del Responsabile Settore Giovanile, Cesare Sant’Ambrogio, la Viola Reggio Calabria è felice di comunicare di aver stipulato un accordo di satellizzazione con la A.S.D. Basket Pellaro. L’accordo di satellizzazione raggiunto con la realtà pellarese mira ad intraprendere un progetto finalizzato alla crescita sia umana che tecnica dei nostri giovani cestisti.

L’AU Aurelio Coppolino ha così commentato l’accordo: “Saluto con piacere l’accordo biennale, come previsto da regolamento FIP, di satellizzazione formalizzato con Basket Pellaro in queste ore. Ringrazio la presidente Polimeni, il coach Viglianisi, insieme al dirigente Sant’Ambrogio, per il lavoro propedeutico per una collaborazione che confido possa dare positivi risultati sportivi e sociali. Pellaro è da decenni realtà attenta ed importante per il basket reggino.

Debbo altresì salutare e ringraziare chi per circa dieci anni ha supportato la crescita dei nostri giovani, sino alla stagione scorsa, e cioè Scuola Basket Viola. Non possono e non saranno dimenticati i positivi risultati sportivi raggiunti insieme. Viola Reggio Calabria, però, ritengo debba prefiggersi l’obiettivo, nel medio termine, di creare un proprio settore giovanile. Per questo, ringrazio Basket Pellaro di starci accanto in un percorso impegnativo”.