«Ho appreso – spiega la Corrado – che gli interventi eseguiti in questi giorni dagli uomini del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sul territorio crotonese sono ben trentaquattro. Un lavoro difficile, proseguitoanche di notte, per spegnere gli incendi divampati in diverse zone e alimentati dalla forte Tramontana. Il rogo più grave, però,ha interessato la pineta di Sovereto, nel comune di Isola Capo Rizzuto, dove le fiamme hanno distrutto decine di ettari di florida macchia mediterranea.Da indiscrezioni, pare che i primi focolai siano di origine dolosa e l’incendio si sarebbe rapidamente propagato fra le sterpaglie a causa dell’intensità del vento».

«Il rammarico è grande, perché si tratta – ha continuato la parlamentare M5S – di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC), la cui gestione è stata affidata dalla Regione Calabria all’area marina protetta “Capo Rizzuto”. Il dato più grave, però,è che sul sitosembrerebbe esserci l’interesse della ‘ndrangheta e di imprenditori senza scrupoli, poiché quello di Sovereto è uno dei pochi tratti di costa crotonese sfuggiti alla cementificazione selvaggia. Un’area, perciò, molto appetibile a fini di infrastrutturazione turistica, essendo il litorale di Isolatra le mete più ambite dal turismo nazionale e internazionale dell’estate 2018».

«Non è la prima volta – ammonisce la Senatrice 5stelle – che la zona è interessata da incendi di natura dolosa, l’ultimo ad agosto 2017. Bisogna provvedere immediatamente ad iscriverla al catasto degli incendi, come ho subito richiestoalla Commissione Prefettizia che amministra il Comune di Isola, ricevendorassicurazioni in tal senso. La stessa Prefettura di Crotone, lo scorso anno, incalzò i Sindaci sulla necessità di garantire il costante aggiornamento del catasto dei terreni percorsi da incendi.La legge 353 del 21 novembre 2000, legge-quadro in materia, prevede infatti che le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.

Una misura necessaria e indifferibile, perché solo così – ha concluso la Corrado – si eviterà che Sovereto possa finire nelle mani della ‘ndrangheta e/o di imprenditori pronti a tutto per sete di guadagno. Spero, inoltre, che la magistratura intervenga al più presto per quanto di competenza. Saranno le indagini, mi auguro, a dirci chi c’è dietro questi roghidolosi e chi ha interessi illeciti sulla pineta di Sovereto».