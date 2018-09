La Cgil sulla bocciatura dei Decreti Commissariali

La bocciatura del TAR Calabria dei Decreti Commissariali di Scura (n. 72 e n. 87), che fissavano i tetti di spesa per le strutture specialistiche private accreditate e che effettuavano un taglio alle prestazioni erogabili dimostrano, nelle motivazioni fornite dal Tribunale, quanto la gestione commissariale abbia trascinato tutto il settore in una inadeguatezza e confusione spropositate ed assolutamente non più tollerabile per la nostra Regione.

In assenza di una programmazione condivisa tra i vari attori istituzionali, continuerà ad essere complicato stabilire cosa deve rappresentare la sanità pubblica nella nostra Regione e quale dovrà essere l’ equilibrio tra questa e la sanità privata, in modo da ristabilire il corretto peso tra due segmenti che dovrebbero puntare alla complementarietà e non alla progressiva sostituzione del sistema pubblico.

Le nostre perplessità e preoccupazioni vengono perciò confermate e, nell’attesa comunque di leggere il dispositivo del TAR, ci interroghiamo su chi pagherà gli ulteriori danni economici che deriveranno da tale decisione a seguito dei ricorsi presentati dalle strutture in questione a causa di una valutazione assunta in solitudine dall’attuale Commissario alla Salute.

Nel contempo rileviamo che la straordinarietà del momento, che potrebbe configurare lo spoil system nei confronti dello stesso Scura, necessiti di una revisione delle norme che stanno costringendo la Calabria ad un commissariamento infinito.

La CGIL chiede al Consiglio dei Ministri di assumere, come azione prioritaria e straordinaria, una riforma delle regole che presiedono al principio di sussidiarietà con riferimento specifico al debito sanitario calabrese.

Riteniamo che sia arrivato il momento, per la Calabria, di una gestione ordinaria della Sanità, che tenga conto delle reali esigenze e bisogni dei cittadini calabresi in materia di salute. Che quindi venga restituito al Consiglio Regionale della Calabria la sua prerogativa sulla programmazione sanitaria e la capacità decisionale, per come previsto dalla Costituzione.

La Calabria ha bisogno di normalità. Questo Governo se ne assuma la responsabilità per consentirle di ritornare ad essere una delle 20 Regioni italiane e non una succursale del Ministero della Sanità.

A questo proposito rinnoviamo la richiesta al Presidente del Consiglio Regionale , Nicola Irto, di voler convocare una sessione straordinaria aperta alle forze sociali sui temi della salute in Calabria.

Confermiamo di aver proceduto all’invio alle Procure Distrettuali Antimafia di Catanzaro e Reggio, nonché alle Prefetture delle 5 Province, quanto dichiarato dal Commissario Scura in ordine alle infiltrazioni criminali per un’indagine a tutto campo sul sistema sanitario calabrese.

Segreteria FP-CGIL Calabria Segreteria Regionale CGIL Calabria