GIRIFALCO – È online il Geoportale Cartografico Comunale che permette agli utenti di accedere alla banca dati cartografica comunale ed agli applicativi già realizzati. Il SIT (Sistema Informativo Territoriale) è ora attivo a Palazzo Municipale. L’infrastruttura informatica (server, trattamento dei dati e implementazione cartografica) è fornita e gestita dall’ing. Francesco Giansanti, mentre l’attivazione dei servizi è curata dall’ing. Maurizio Benvenuto, Responsabile dell’Area Tecnica. Con questa attivazione, pertanto, è online il Geoportale ( girifalco.geoportale.cloud raggiungibile anche dalla home page del comune: http://girifalco.asmenet.it/ ) che permette a cittadini, tecnici ed Enti di accedere, in particolare, alla cartografia catastale, alla CTR, al catasto incendi, ai vincoli e alle tavole del PRG. Il SIT – previsto dalla direttiva europea INSPIRE – costituisce lo strumento fondamentale di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni, fornendo informazioni e dati sull’attività di pianificazione e controllo ambientale, nonchè con riguardo al servizio di protezione civile (in fase di implementazione). “Anche il Geoportale rientra nell’ottica di dare più servizi ai cittadini e ridurre i costi per la collettività – sottolinea il sindaco PietrantonioCristofaro. A breve, il sistema cartografico sarà implementato con altri dati relativi a sistema vincolistico, programmazione opere pubbliche, sottoservizi, ma anche viabilità comunale e segnalazioni degli utenti”. Inoltre, sarà creata una sezione dedicata agli “Opendata”, così come previsto dalla recente normativa, e ciò al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici in formati aperti”.