Con l’82,49% di raccolta differenziata il Comune di Frascineto si attesta tra i migliori dieci comuni calabresi. Nella top ten stilata dall’Arpacal e relativa ai dati della raccolta dell’annualità 2017 il comune arbereshe è il terzo tra i migliori dieci sul territorio regionale, preceduto soltanto da San Benedetto Ullano (84,38%) e Pietrafitta (84,17%).

«Un successo condiviso che ha premiato la strategia messa in campo, nel silenzio e con il lavoro portato avanti in maniera costante, dall’esecutivo guidato da Angelo Catapano e che ha ci ha permesso di raddoppiare i dati che abbiamo ereditato dal passato. Attraverso la riorganizzazione del servizio – spiega il vice sindaco, Antonio Gaetani che ha curato insieme alla consigliera Rosetta Perrone la nuova strategia istituzionale legata alla raccolta differenziata – ,la scelta di optare per la raccolta porta a porta spinta, cambiando il gestore per il trasporto ed il conferimento del materiale differenziato in una piattaforma locale, e coinvolgendo i cittadini, primi autori di questo successo, siamo riusciti ad educare ad un nuovo senso civico basato sulla partecipazione collettiva, il rilancio delle tematiche ambientali, il rispetto del territorio ed una scelta consapevole riguardo ai temi della differenziata».

Nella nuova strategia politico – istituzionale portata avanti dal Sindaco Angelo Catapano e la sua amministrazione si è scelto anche di produrre un risparmio notevole all’anno attraverso la consulenza tecnica esterna. «In più – ricorda il vice sindaco Gaetani – siamo orgogliosi di poter assicurare ai nostri cittadini una riduzione di media del 10% sulla Tari 2018».

La nuova azione di supporto alla raccolta differenziata ha visto il Comune di Frascineto distribuire a tutte le utenze le buste per l’umido, che nel prossimo futuro si evolverà nella assegnazione del codice a barre per identificare i conferitori e premiarli per la loro qualità di raccolta. Mentre è in programma anche la distribuzione, a coloro che ne avranno la possibilità di accoglierle nei giardini di casa o condominiali, delle campane per incentivare il compostaggio domestico ed arricchire la qualità della raccolta differenziata che è diventata, in pochi anni, il fiore all’occhiello dell’azione amministrativa per Frascineto.