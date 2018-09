Reggio Calabria – “Scene da ‘film dell’orrore’ oggi si sono presentate davanti agli occhi esterrefatti del corpo dalla Polizia Municipale e dell’ASP che sono intervenuti per salvare 6 cani adulti e 3 cuccioli in visibile stato di denutrizione” – esordisce così Roberta Riso, responsabile regionale de La Foresta che Avanza, gruppo ecologista di CasaPound Italia.

Prosegue – “psicosi compulsive e uno stato di visibile abbandono sociale hanno portato un’anziana donna a finire nelle condizioni che si vedono nelle foto allegate. Con lei 6 cani adulti e 3 cuccioli che sono stati trasferiti al canile comunale di Mortara dove saranno seguiti ed accuditi. Un grazie va agli agenti della Polizia Municipale che sono entrati personalmente a salvare gli animali, come hanno già fatto in altri casi. La donna invece è stata ricoverata presso una struttura”.

“Da tempo ormai affermiamo che la situazione in città è critica e che non si possa migliorare la vita degli animali se non che tramite serie azioni di controllo e civilizzazione: sterilizzazioni, controllo chip a cani che circolano liberi così come a quelli accompagnati al guinzaglio dai padroni e provvedimenti con sanzioni ad hoc se del caso.”

“Ricordiamo le tante promesse fatte durante la scorsa campagna elettorale proprio dal Sindaco Falcomatà – conclude – alle quali poi non sono seguiti i fatti. Non dimenticando però il Commissario Scura che invitiamo per l’ennesima volta ad un incontro per capire quando e se deciderà di adeguare il canile di Mortara, struttura nevralgica per tutta la Calabria oltre che per Reggio stessa. Struttura che difenderemo ad ogni costo”.