Mercoledì, gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di Molochio, accompagnati dal dirigente scolastico Ferdinando Rotolo, dalla Prof.ssa Maria La Croce e dal vicesindaco Maria Grazia Cardone, hanno dato il benvenuto agli alunni del Taylors Lakes Secondary College (Australia), accompagnati a loro volta dal dirigente Danny Dedes e da alcuni docenti. Una visita che si ripete a cadenza biennale da ormai otto anni. Varie le attività predisposte per l’accoglienza degli amici australiani, tutte mirate al miglioramento delle relazioni sociali e delle abilità linguistiche ma anche alla conoscenza della cultura e civiltà australiana mediante scambi di doni, dialoghi tra coetanei, visione di video e una full immersion per un giorno nella lingua inglese.

Grande commozione ha suscitato la visione del video sulla storia italiana degli ultimi 157 anni, con varie tematiche trattate tra cui l’emigrazione. Una delle docenti australiane accompagnatrici, Daniela Deluca, è infatti di origine molochiese e particolarmente sensibile a questa tematica, ha proposto un video in cui ha ricostruito la storia della sua famiglia emigrata, come tante altre famiglie di Molochio, in Australia negli anni ’50. Prima di terminare con un buffet di dolci tipici del posto, la visita è stata rallegrata dalla tipica tarantella, suonata e ballata dai ragazzi in costume tradizionale che ha coinvolto e divertito gli alunni australiani, alcuni dei quali di origine calabrese. Per tutto il pomeriggio gli ospiti sono stati accompagnati e guidati nella visita del paese.