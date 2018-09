L’Associazione BCC Young di Cittanova, in continuità con il percorso iniziato cinque anni fa, ha preso parte all’ottavo Forum Nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo. A Trieste, dal 21 al 23 settembre scorsi, circa 300 ragazzi provenienti da 50 BCC italiane, hanno discusso di crescita, mutualismo e prospettive del credito, nell’ottica di un nuovo impegno a favore della formazione finanziaria. “EconoMia: spunti e appunti di finanza cooperativa”: su questa traccia sono state innestate le riflessioni dei partecipanti. La delegazione cittanovese, composta dalla Presidente avv. Emanuela Russo, dalla Vicepresidente avv. Concettina Ambesi e dall’associata Elisa Sergi, ha preso parte ai tavoli tematici, affrontando le spigolature di un futuro che si preannuncia complesso, ma ricco di opportunità.

“Abbiamo offerto il nostro punto di vista sul futuro del cooperativismo italiano puntando l’attenzione soprattutto sulle peculiarità del Mezzogiorno d’Italia – ha spiegato la Presidente “Young” Emanuela Russo -. Al Sud la sfida economica è prioritaria, e si intreccia con le complessità sociali e culturali dei territori. Le BCC, in questo contesto, hanno il ruolo determinante di sostenere i percorsi di crescita della piccola e media imprenditoria, dell’agricoltura di qualità, delle start up innovative. Ma anche della cultura, dello sport, dell’associazionismo virtuoso. Il mondo che verrà dovrà tenere conto dell’economia finanziaria, senza dubbio, ma non potrà sottovalutare il valore esplicito ed implicito dell’economia sociale, intesa come rapporto di solidarietà e sostegno a chi investe nello sviluppo dei territori”.

L’Ottavo Forum Nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo è stato organizzato con la collaborazione della Federazione del Friuli Venezia Giulia delle BCC e dei Gruppi Giovani Soci delle BCC della regione, ed ha coinvolto, tra gli altri, il Direttore Generale di Federcasse Sergio Gatti e il professor Stefano Zamagni, docente presso l’Università di Bologna.