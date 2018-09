Alcuni ovini sono morti a Sersale in un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, che ha interessato un capannone, con struttura in legno e copertura in lamierato, adibito a fienile e a ricovero di animali. Sul luogo dell’incendio, in località Borda, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sellia Marina, che hanno impiegato diverse ore per avere ragione delle fiamme. Il rogo, visibile a diversi chilometri di distanza, ha distrutto la costruzione all’interno della quale si trovavano i capi di bestiame. Accertamenti sono stati avviati per risalire all’origine delle fiamme. Nessuna ipotesi viene, al momento, esclusa. Personale veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e gli addetti di una ditta specializzata si occuperanno dello smaltimento delle carcasse degli ovini morti.