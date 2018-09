Rischio microbiologico. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di di cous cous pollo e verdure in confezione take away a marchio Gastronomia d’Italia venduto dalle catene Auchan e Simply. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, il prodotto in questione è è venduto in vaschette di plastica da 200 grammi, con il numero di lotto 18041 e la data di scadenza 07/10/2018. Il cous cous richiamato è stato prodotto per Sma Spa dall’azienda La Sorgente Srl nello stabilimento di via Aldo Moro 6, a Pessano con Bornaco, in provincia di Milano, con il marchio di identificazione CE IT358L. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto medesimo lotto di appartenenza, di NON consumarlo! Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti al numero 800 896996.