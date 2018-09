Reggio Calabria – La stabilizzazione di 104 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità chiude definitivamente una pagina di precarietà durata 20 anni, un risultato storico per la città di Reggio Calabria, un segnale incontrovertibile di dignità e speranza per i lavoratori che va nella direzione del cambiamento per una nuova stagione di diritti, a dichiararlo è il segretario provinciale per la costituente di LeU Alex Tripodi.

Questo risultato storico – prosegue il segretario Tripodi- rientra proprio tra gli impegni assunti in campagna elettorale dall’amministrazione ad oggi guidata da Giuseppe Falcomatà e tra le priorità poste da Liberi e Uguali in questi mesi, grazie al lavoro del Presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino e del Consigliere metropolitano Filippo Quartuccio.

Un percorso di stabilizzazione lungo e tortuoso, avviato anni fa, sotto la guida dell’assessore al lavoro della Giunta Regionale della Calabria Nino De gaetano, che proprio negli anni 2006-2007 aumento’ di dieci ore settimanali l’orario lavorativo, ed avvenne la stabilizzazione di una parte dei lavoratori del comune presso le società miste. Ed oggi grazie alla sinergia tra il comune di Reggio Calabria guidato da Giuseppe Falcomatà , della regione Calabria guidata da Mario Oliverio e delle organizzazioni sindacali, dimostra come la sinistra al governo possa e debba tutelare i diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli.

Noi di Liberi e Uguali, proseguiremo le battaglie per la difesa e la tutela dei lavoratori, accanto agli ultimi e ai più deboli, per questo riteniamo fondamentale porre come questione prioritaria l’assunzione di nuovi lavoratori presso l’ente pubblico comunale, un obiettivo che si dovrà raggiungere entro la scadenza della legislatura, così conclude il segretario provinciale per la costituente di LeU Alex Tripodi.