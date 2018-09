Nel corso di una serie di servizi disposti da Comando Compagnia Carabinieri volto a contrastare i furti di autovetture, i militari della Stazione di Tropea hanno controllato alcuni garage di via degli Orti. In uno di questi, di proprietà di una donna del posto, ma di fatto in uso a Filippo Saragò, classe ’82, operaio pregiudicato del posto, sono state trovate due auto, una Fiat Panda ed una Fiat Punto, oggetto nei giorni scorsi di furto e di proprietà di una nota società di noleggio diffusa in tutta Italia. Al termine delle operazioni, Saragò, dopo aver rivendicato le due auto rubate e palesemente forzate, è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari su disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Le due vetture sono state restituite alla filiale locale della società di noleggio.