Sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso, due soggetti di Palmi, uno dei quali autotrasportatore. I Carabinieri di Lamezia Terme li hanno infatti sorpresi mentre asportavano, incuranti del grande rischio corso per l’incolumità pubblica, gpl dall’interno di una autocisterna, della quale il predetto autotrasportatore stava curando la consegna, travasandolo mediante un sistema di tubi rudimentali, all’interno di bombole usate di varia misura.