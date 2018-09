I controlli effettuati dai militari del N.A.S., unitamente a quelli dei Carabinieri, hanno interessato numerosi centri estetici cinesi nel territorio di Lamezia per i quali, questa volta, non c’è stato un “happy ending”. Tre attività, infatti, sono state sottoposte a sequestro amministrativo attese le innumerevoli irregolarità riscontrate in materia igienico-sanitaria nonché per la carenza di titoli abilitativi all’esercizio delle attività estetiche e di massaggiatrice.