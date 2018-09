Si è concluso alle prime luci del mattino il servizio di controllo del territorio operato dai carabinieri di Lamezia Terme unitamente al personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catanzaro. L’area interessata, questa volta, è stata soprattutto il centro cittadino. Diversi i reati predatori perseguiti che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un soggetto lametino sorpreso dopo aver asportato un portafoglio dall’interno di un esercizio di rivendita tabacchi ai danni di un ultrasessantacinquenne. Intensi i controlli anche della “movida” cittadina. Passati al setaccio esercizi di ristorazione e locali di intrattenimento. Salate le contravvenzioni elevate per le carenze igienico-sanitarie riscontrate in ristoranti e pizzerie e per l’inosservanza dell’ordinanza sindacale che impone l’orario di interruzione della musica alle ore 24.00 escluso il weekend. Ma le sanzioni comminate dai militari hanno riguardato anche le violazioni al Codice della Strada nell’ambito delle quali sono state altresì ritirate due patenti per guida in stato d’ebbrezza.