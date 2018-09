La Cittanovese è pronta al debutto per la prima volta nella sua storia allo stadio “San Nicola” di Bari. La squadra di mister Zito, infatti, sfiderà domani alle 15, con il match che verrà trasmesso in diretta da Dazn, la storica compagine del Bari che fino alla scorsa stagione militava nel campionato di serie B. L’incontro, valevole per la terza giornata del campionato nazionale dilettanti del girone I, arriva dopo una settimana intensa per i colori giallorossi che si troveranno al cospetto di una squadra che rappresenta un punto di riferimento nel panorama calcistico italiano. La città si è mobilitata per presenziare all’evento: tanti i bus organizzati dalla società per far vivere questa giornata di sport cui si unisce la voglia dei fedelissimi della Cittanovese che si muoveranno con mezzi propri per raggiungere Bari. Il coach Zito, nonostante le difficoltà dell’incontro, promette battaglia e confida nell’apporto dei suoi ragazzi, guidati dal capitano di Taurianova Crucitti, per regalare una gioia a Cittanova.