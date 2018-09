La mediateca comunale di Cinquefrondi, che negli ultimi anni ha acquisito centralità a livello territoriale per le molteplici attività che la Rete dei Comuni Solidali, in collaborazione con il comune di Cinquefrondi e il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, ha organizzato, da ieri è teatro di un corso di lingua, totalmente gratuito per i partecipanti.

Si tratta infatti di un corso di arabo organizzato da Re.co.sol. e al quale si sono iscritti molti cinquefrondesi, ma anche persone dei paesi vicini, tenuto da Jalal Habach, mediatore del progetto di accoglienza.

Una straordinaria opportunità offerta da Re.co.sol. ma anche un modo per continuare a fare vivere la mediateca come spazio di incontro, conoscenza e cultura.