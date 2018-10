Reggio, operativa convenzione smaltimento amianto La campagna di sensibilizzazione comunale è iniziata nei mesi scorsi

E’ stata firmata la convenzione tra il Comune di Reggio Calabria Settore Ambiente e il raggruppamento temporaneo di Imprese Ecopiana srl che si è aggiudicato, a seguito di manifestazione di interesse, l’esecuzione di prestazioni di smaltimento amianto a condizioni economiche predeterminate, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione comunale rivolta alla autodenuncia e rimozione dell’amianto cittadino avviata nei mesi scorsi.

Ricorda la consigliera delegata Paola Serranò: “L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Falcomatà in attuazione del Piano regionale per la Calabria approvato dal consiglio regionale nel 2016, si è mostrata da subito sensibile alla problematica amianto che investe la salute dei cittadini, promuovendo nei mesi scorsi la campagna di sensibilizzazione e autodenuncia comunale che ha ricevuto 680 istanze che oggi finalmente possono essere affrontate”.

Grazie alla firma della convenzione con la ditta specializzata i cittadini possono rivolgersi in regime di convenzione per richiedere gratuitamente una analisi preventiva, nonché commissionare il servizio di rimozione e smaltimento secondo le norme di legge, a condizioni tecnico-economiche predeterminate. Il numero verde già operativo, per 5 giorni a settimana, che funge da sportello informativo a cura dei gestori del servizio in convenzione è il seguente : 800 090536.

“Questa iniziativa – conclude Paola Serranò – si accompagna alla proposta in corso di redazione, a cura della Commissione consiliare città metro e decentramento, che mira alla costituzione di uno sportello ambiente che avrà il compito di offrire servizi di informazione e comunicazione ambientale ai cittadini su normativa e iter che riguardano le principali procedure che investono l’ambiente”.