Amministratori sud contro secessionismo finanziario È quanto dichiara il consigliere Bevacqua

“La discussione in corso fra Governo nazionale e Lombardia e Veneto a seguito dei due referendum consultivi tenutisi lo scorso autunno, sta passando in sordina, mentre Zonadem è convinta che si stia giocando una partita cruciale per il futuro del Meridione”. È quanto dichiara il consigliere Bevacqua, fondatore e responsabile del movimento politico culturale che Lunedì 08 Ottobre alle ore 18, presso il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza terrà un incontro su “I rischi del regionalismo differenziato”, alla presenza dei presidenti dei Consigli regionali di Calabria e Basilicata, unitamente ai consiglieri regionali di Puglia e Campania, Fabiano Amati e Mario Casillo. “Anche alla luce delle dichiarazioni del vice premier Salvini e a fronte dell’assordante silenzio del M5s – prosegue Bevacqua – è fondamentale comprendere quanto si stia ragionando di competenze e quanto si voglia furbescamente sovrapporre la questione delle risorse destinate alle due regioni del Nord, con particolare riferimento al trattenimento sul territorio dei 9/10 delle imposte riscosse. A tutt’oggi, la Lega afferma che bisogna assumere a modello la “specialità” del nord”. “L’idea di trattenere risorse destinate per finanziare fondi perequativi –conclude Bevacqua – frantuma di fatto il principio di solidarietà nazionale che tiene, o almeno dovrebbe tenere, unito il Paese”. “Discutere di questi temi – conclude Bevacqua – può essere utile anche a far capire ai tanti amici meridionali e calabresi i rischi che si corrono ad appoggiare una Lega i cui veri interessi restano quelli egoistici e “nordici” di sempre. Ecco perché lunedì avvieremo una piattaforma progettuale che possa coinvolgere amministratori di tutte le regioni meridionali per contrastare ogni ipotesi di secessionismo finanziario”. ​