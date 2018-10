NaturaSì ritira in tutt’Italia aringa dolce affumicata "Data di scadenza errata"

NaturaSì ha pubblicato l’avviso di richiamo di due lotti di aringa dolce affumicata Naturaqua perché alcune etichette indicano una data di scadenza errata: 28/11/2019 invece di 28/11/2018. Le confezioni interessate sono quelli con i numeri di lotto L.800487 e L.800601. L’aringa dolce affumicata richiamata è stata prodotta a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine dall’azienda Friul Trota di Pighin Srl nello stabilimento di via Aonedis 10. Il prodotto è comunque salubre e consumabile sino al termine di scadenza corretta (28/11/2018). È comunque possibile restituire le confezioni con i numeri di lotto segnalati al punto vendita NaturaSì d’acquisto, dove saranno rimborsate. Le confezioni non dovrebbero trovarsi più sugli scaffali e i consumatori che lo hanno acquistato, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, sono invitati a restituirlo al punto vendita di acquisto o di consumarlo entro la data corretta comunicato nel presente avviso. Si precisa ulteriormente che questo richiamo si riferisce unicamente ai lotti indicati. L’azienda precisa che non sussistono rischi sanitari.