Narcotrafficante arrestato nella Repubblica Dominicana Marcello Battaglia riforniva la 'ndrangheta

Marcello Battaglia, narcotrafficante ritenuto il promotore di un sodalizio criminale attivo in Lombardia e dedito all’importazione di ingenti quantitativi di cocaina, è stato arrestato nella Repubblica Dominicana.

L’uomo, 75 anni, era destinatario di un provvedimento del 2017 per l’esecuzione di pene complessive per 16 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione, oltre alla multa di 98.000 euro per traffico internazionale di stupefacenti ed evasione.

Battaglia è stato individuato e fermato a El Vigiador, nella provincia di Montecristo, in seguito alle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Como con la collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga e della Direcciòn Nacional de Control de Drogas della Polizia dominicana.

Dalla Repubblica Dominicana il narcotrafficante, in contatto con gruppi criminali calabresi ma anche latinoamericani, gestiva traffici di cocaina verso l’Italia, in particolare verso le provincie di Milano, Monza e Como. Oggi il suo rientro in Italia, scortato dallo Sco e dalla polizia dominicana.