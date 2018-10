Mafia siciliana controllava distribuzione farmaci in Calabria I Ros hanno arrestato otto persone per associazione mafiosa, traffico di influenze illecite, estorsione e turbata libertà degli incanti

Carabinieri del Ros, nell’ambito di un’indagini coordinate dalla Procura di Messina, hanno arrestato 8 persone per associazione mafiosa, traffico di influenze illecite, estorsione e turbata libertà degli incanti, aggravati dall’avere agevolato il gruppo Romeo-Santapaola. Al centro dell’inchiesta “Beta 2” la collaborazione del “pentito” Biagio Grasso che ha ricostruito l’organizzazione del clan e gli interessi anche nel settore della gestione dei farmaci tra la Sicilia e la Calabria col progetto della creazione di un “hub” a Milazzo. Il gruppo, inoltre, aveva promesso 20mila euro a titolo di acconto da corrispondere ad un funzionario della società Invitalia per ottenere l’inserimento di un progetto contro la ludopatia in una graduatoria che avrebbe dovuto consentire di ricevere un finanziamento di circa 800mila euro, di cui il 40%-50% a fondo perduto. Contestata anche la turbativa d’asta commessa da un dipendente dell’ufficio urbanistica del comune di Messina, nell’interesse del gruppo, alterando la gara d’acquisto di alloggi da assegnare ad abitanti delle novantacinque baracche della zona di Messina denominata “Fondo Fucile”. Il Gip di Messina, accogliendo la richiesta del procuratore Maurizio De Lucia, ha disposto anche il sequestro preventivo della Bet srl, società con sede a Catania, operante nel settore dei giochi e delle scommesse.