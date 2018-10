Nuova scossa terremoto Grecia, avvertita anche in Calabria Il movimento tellurico di magnitudo 5.6 ha interessato molte località del Sud Italia

Nuova forte scossa di terremoto nel pomeriggio presso l’isola di Zante, sulle coste del mar Jonio in Grecia. Il movimento tellurico è stato di magnitudo 5.6 ed è stato avvertito in molte località del Sud Italia, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia. La scossa di oggi si è verificata a dieci chilometri di profondità. Nella notte, inoltre, si era verificato un sisma di magnitudo 5.4, sentito sempre nelle Regioni del Sud Italia: sono le repliche più forti al violento terremoto che nella notte di venerdì scorso aveva provocato addirittura uno tsunami.