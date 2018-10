Richiamati piatti monouso in polipropilene Elios e Sea Party Per rischio migrazione di sostanze nel cibo

Il Ministero della salute ha diffuso il richiamo, a scopo precauzionale, di tutti i lotti dei piatti monouso di polipropilene dei marchi Elios e Sea Party. Il provvedimento si è reso necessario, a seguito della comunicazione pervenuta dei risultati delle analisi effettuate da Arpa Puglia che hanno individuato livelli oltre i limiti di migrazione totale di sostanze nel cibo in uno dei lotti interessati di piatti bianchi fondi Elios (1ELIOSFO8 lotto 20180807). I prodotti coinvolti sono venduti in confezioni di varia dimensione, identificabili dai codici referenze:

Elios: 1ELIOSFO8, 1ELIOSPI10, 700ELIOSFO12, 700ELIOSPI14, 500ELIOSFO18, 500ELIOSPI20

Sea Party: 1SEAPARTYFO10, 1SEAPARTYPI12, 700SEAPARTYFO, 700SEAPARTYPI, 500SEAPARTYFO28, 500SEAPARTYPI30

I piatti monouso sono stati prodotti da T&M Trade & Marketing srl nello stabilimento di via B. Buozzi traversa via del Deserto, a Bari. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda, a scopo precauzionale, di non utilizzare i piatti monouso con i codici segnalati.