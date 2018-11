Palmese-Troina sarà diretta dal romano Mario Perri Ecco le altre designazioni arbitrali

di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – La gara tra la Palmese ed i siciliano del Troina, valevole per l’8^ giornata del campionato Nazionale di Serie D Girone I, in programma domenica 4 Novembre 2018 al leggendario “Lopresti” di Palmi, sarà diretta dal Signor Mario Perri della Sezione AIA di Roma 1.

Assistenti saranno i Signori Francesco Rinaldi della Sezione AIA di Policoro e da Roberto Alabiso della Sezione AIA di Genova.

Calcio di inizio previsto per le 14:30.

CASTROVILLARI – SANCATALDESE: Marco Baronti di Pistoia

(Emanuele Fumarulo di Barletta e Andrea Maria Masciale di Molfetta).

ACIREALE – BARI: Emilio Zanotti di Pavia

(Matteo Paggiola di Legnagoi e Davide Pedroni di Schio).

GELA – ROCCELLA: Marco Cecchin di Bassano del Grappa

(Luigi Dal Bosco di Verona e Simone Corradini di Basso Friuli).

CITTA DI MESSINA – ROTONDA: Emanuele Frascaro di Firenze

(Giulia Tempestilli di Roma 2 e Gabriele Mari di Roma 2).

IGEA VIRTUS BARCELLONA – MARSALA CALCIO: Marco Russo di Torre Annunziata

Marco Campanella di Agrigento e Piero Cumbo di Agrigento).

LOCRI – ACR MESSINA: Simone Piazzini di Prato

(Crescenzo Mazzuoccolo di Nola e Alfredo De Falco di Nola).

U.S. PALMESE 1912 – TROINA: Mario Perri di Roma 1

(Francesco Rinaldi di Policoro e Roberto Alabiso di Genova).

PORTICI – NOCERINA: William Villa di Rimini

(Marco Cerilli di Latina e Matteo Pressato di Latina).

TURRIS – CITTANOVESE: Alessio Angiolari di Ostia Lido

(Francesco Bentivegna di Agrigento e Pietro Bennici di Agrigento).