L’aldilà: dalla Chiesa a Fidani, Natuzza e Dante Riflessione di Domenico Caruso

di Domenico Caruso

Il filosofo danese Soren Kierkegaard (1813-1855) afferma: «La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da vivere». La nascita è un dono avvolto dal mistero. E’ il primo estremo del segmento tra due oscurità, che termina con la morte. Il mito è il presagio di un’esistenza superiore. Per il cattolico è Cristo la via, la verità e la vita. Il teologo dei Paolini don Aureliano Pacciolla su “Famiglia Cristiana” (27/05/1997) afferma che “un cristiano può accostarsi alla parapsicologia”. Tuttavia va raccomandata “molta prudenza”. Non sono compatibili col Cristianesimo la magia e la superstizione. Con tale premessa, soltanto a scopo culturale e divulgativo, riporto la mia esperienza. Nel 1986 incontrai, all’11° Convegno Nazionale di Parapsicologia di Camerino, il famoso medium e studioso del trascendente Demofilo Fidani (1914-1994). Da quel momento, si aprì per me un nuovo spiraglio sullo spazio che ci attende e sull’esistenza dell’Aldilà. «Conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi». (Gv 8, 32)

La capacità di Gesù di interloquire sempre con ogni uomo, parlandogli al cuore, pone la domanda sulla verità e sulla libertà stabilendo quale nesso sussiste tra di esse affinché ognuno giunga alla felicità. Fidani, grande iniziato alla continua ricerca della verità c’insegnò, a suo modo, ad amare Dio. Nel testamento spirituale del 1994 ha scritto: «La morte fisica non mi fa paura. So perfettamente che il mio spirito continuerà a vivere nell’altra dimensione, ricco delle mie esperienze e con il bagaglio dei miei errori che dovrò correggere e rivedere». «Parlare dell’aldilà implica la ricerca di Dio, ma non si può prendere coscienza di Dio avvalendosene per scopi egoistici e personali. Purtroppo l’uomo si appella a Lui quando ha in gioco interessi materiali che lo coinvolgono direttamente e spesso nasconde, dietro il suo credo, una distratta e convenzionale preghiera, avulsa da qualsiasi contenuto spirituale…». (Da: D. Fidani, “Se ci sei… batti un colpo” -Pubbli.Edi, Palermo – 1990).

Fra le manifestazioni eccezionali, a conferma della medianità di Demofilo, ricordiamo la levitazione, le voci e la scrittura dirette, gli apporti, i viaggi in Astrale. Di quest’ultimo fenomeno è ben nota la “bilocazione Parigi”.

Legato ad una sedia e chiuso in una camera sigillata, con la velocità della luce Demofilo si trovò difronte alla Cattedrale di Nôtre-Dame. In un negozio della piazza comprò diversi oggetti, affrancò e spedì una cartolina. Appena uscito, prese il giornale “Ici Paris”, lo ripiegò e lo mise in tasca. Rientrato e aperto il locale, il medium venne risvegliato. Quindi, scollati i nastri isolanti, lo si vide stretto nella posizione in cui era stato lasciato. Non vi erano impronte nella farina cosparsa a terra, ma vi erano tutti gli oggetti comprati e il resto dei franchi.

La sopravvivenza dell’anima è attestata in numerosi passi dei testi biblici, da Samuele del Vecchio Testamento agli Evangelisti del Nuovo.

Al ladrone pentito in croce Gesù assicura: «In verità ti dico: oggi, sarai con me in paradiso». (Luca 23,43)

In senso cristiano la morte fisica è soltanto un passaggio che Gesù Risorto ha aperto a noi tutti per una vera vita. Lo conferma l’apostolo nella sua prima lettera: «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli». (Gv 3,14) Cristo, rispondendo a Marta che piange la morte del fratello Lazzaro, dichiara: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morisse, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno». (Gv 11, 25-26)

All’udienza generale del 30 ottobre 2013 Papa Francesco espone la realtà molto bella della nostra fede, la “Comunione dei Santi”, vale a dire di coloro che sono incorporati a Cristo nella Chiesa mediante il Battesimo. Detta Comunione va oltre la morte e trova la sua pienezza nella vita eterna. Anche la scienza dimostra che lo spirito non si estingue con la morte, nella quale portiamo le esperienze vissute. L’amore incondizionato regola l’universo e lo stesso funge da legame inscindibile con i nostri cari trapassati.

Per la Chiesa è urgente evangelizzare il senso cristiano della morte, della resurrezione e della Comunione coi fedeli defunti. Gesù esorta l’Apostolo Tommaso: «Perché mi hai visto hai creduto? Beati coloro che hanno creduto senza vedere!». (Gv 20, 29) Pertanto, bisogna diffidare dei movimenti che presumono di comunicare con l’Oltre. Lo stesso vale per la reincarnazione che se ci fosse farebbe venir meno la coscienza della serietà della vita presente e il senso di responsabilità di ognuno. Cristo è risorto, non si è reincarnato. La mistica calabrese Natuzza Evolo (1924-2009) non evocò mai i defunti ma le anime, col permesso del Signore e per loro volontà, comparivano e potevano inviare messaggi ai propri cari. Era l’Angelo Custode ad informare se nell’aldilà le anime avevano bisogno di suffragi. Ebbi l’esperienza personale riguardante nonna Annunziata che mi assicurò di trovarsi in “luogo buono”.

Anche tanti personaggi illustri vollero far sentire la loro voce.

Così Dante Alighieri informò d’aver dovuto scontare ben “trecento anni di Purgatorio”, per aver giudicato le persone nella Divina Commedia in base alle sue simpatie e convinzioni politiche, senza alcuno spirito di carità e amore cristiano (cfr. L. Regolo, Natuzza Evolo – Il miracolo di una vita – Mondadori, 2010). Nei messaggi di Natuzza, il “prato verde” corrisponde ad una sorta di stato intermedio tra il Purgatorio e il Paradiso nel quale, dopo aver pregato, le anime tendono ad entrare per la pace eterna. Il Sommo Poeta, padre della lingua italiana, rappresenta un’intera cultura e può considerarsi contemporaneo per la sua condanna alla cupidigia che affligge la società. Trascorsa la fuggevole visione di Dio, Dante (1265-1321) avverte alla conclusione della Divina Commedia che “l’Amore move il sole e l’altre stelle”. (Par XXXIII, 145)

Nel libro di cui sopra Demofilo Fidani scrive: «Senza timore di sbagliare, posso affermare che Dante è uno dei pochissimi grandi iniziati che abbia a vantare il nostro Paese». Ed ancora: «L’evoluzione del pensiero di Dante si realizza attraverso il suo viaggio nell’oltretomba, condotto dalle sue guide: Virgilio, che gli suggerisce la via della riflessione, Beatrice, quella della rivelazione mistica, San Bernardo, l’estasi spirituale». Nell’opera “Il medium esce dal mistero”, Fidani ci fa sapere d’aver conosciuto e sperimentato le straordinarie doti di Bice Valbonesi (1890-1972).

Fra le conoscenze dell’ultrafana vi fu Gabriele D’Annunzio che l’accolse con entusiasmo al “Vittoriale” ed al quale la “voce” gli dettò: “A Gabriele”.

«Profetico miraggio è ne l’essenza / che ascosa pulsa in profonditade, / scintilla, a fòco, esce di semenza; / ché lo saper ti porta a veritade / di que’ decreti, mossi da giustizia, / in puro cielo di eternitade. / Odi la voce, pregna di mestizia, / che: – Gabriel, sussurra in certe ore, / surgere fuora da la iniquizia. / Annuntio est, inciso è ne lo core: / ardon li petti di desiri vivi: / accogli l’eco di lontano amore». (Da: “D’Annunzio e i fenomeni medianici” – Domenica del Corriere del 24/07/1938).

Nel libro “La Vita” – Ultrafanie – dell’avv. Gino Trespioli (Sonzogno – Milano, 1939) si evince anche la medianità di Dante che a domanda risponde d’essere stato in Francia: «Rivolsi i passi miei in terra galla / prima ch’io fossi da Fiorenza tolto / sì come verme che talora ingialla». L’apostrofe contro Roma della “Divina Commedia” non si è spenta: «Ripeto: guai a voi, o gente prava, / che ancor girate col forzier di Pietro; / andate lesti come il Cristo andava!».

Per il filosofo Lucio Anneo Seneca (4 a.C. – 65):

«La vecchiaia segue la giovinezza, e la morte la vecchiaia. Se uno non vuole morire, non vuole vivere».

Non si ha paura della morte quando si rimane in Cristo:

«Non amate il mondo né ciò che vi è nel mondo. Se uno ama il mondo, in lui non c’è l’amore del Padre. Poiché tutto ciò che vi è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, lo sfarzo della ricchezza, non è dal Padre ma dal mondo. Il mondo passa e così la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno». (1Gv, 2:15-17)

Ecco la meditazione (A te che piangi i tuoi morti, ascolta) del gesuita Padre Giacomo Perico (1911-2000) ai piedi del letto di morte del genitore:

«Se mi ami non piangere!

Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo;

se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e sento

in questi orizzonti senza fine

e in questa luce che tutto investe e penetra,

tu non piangeresti se mi ami.

Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio,

dalle sue espressioni di infinita bontà

e dai riflessi della sua sconfinata bellezza.

Le cose di un tempo, quanto piccole e fuggevoli

al confronto!».