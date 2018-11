Veneto presidente Consiglio Camere Penali italiane La soddisfazione del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha espresso le sue più vive congratulazioni per il prestigioso incarico nazionale conseguito dal noto avvocato penalista Armando Veneto, che è stato eletto per acclamazione e all’unanimità nuovo Presidente del Consiglio delle camere penali italiane. Il legale del foro di Palmi è stato votato da oltre 100 presidenti convenuti da tutta Italia, che hanno riconosciuto il valore della sua straordinaria carriera spesa per l’affermazione del Diritto ma anche per la formazione di intere generazioni di nuovi avvocati. Il sindaco Falcomatà ha sottolineato inoltre la grande cultura umanistica e lo spessore politico dell’avvocato Veneto, che è stato sindaco di Palmi e Sottosegretario di Stato alle Finanze nei governi D’Alema e Amato.