Fattoria dedita a produzione marijuana, famiglia in manette I Carabinieri hanno anche scovato ventinove cartucce calibro dodici detenute illegalmente

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Corigliano Calabro, ieri mattina, durante l’osservazione dell’abitazione-fattoria di Contrada Spissa hanno tratto in arresto tre persone. Si tratta di una famiglia su cui si aveva il sentore che stesse gestendo un ingente traffico di marijuana. Accertata la presenza dei componenti del nucleo familiare, i militari hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione, trovando i due coniugi. Poco dopo, quest’ultimi venivano raggiunti anche dal figlio minorenne. La perquisizione ha sin dai primi minuti confermato le ipotesi di reato. Sul davanzale di una finestra si trovava infatti un germoglio di marijuana di 2 grammi, poco dopo è stata ritrovata nascosta nel forno della veranda una pianta in essicazione con oltre 100 grammi di inflorescenze di cannabis.

La preoccupazione della famiglia è quindi aumentata. Lo stupefacente occultato era ancora tanto. I Carabinieri infatti hanno trovato all’interno di un locale destinato alla produzione di mozzarelle e formaggi, una busta di cellophane sigillata con quasi 350 grammi di marijuana. Vicino al caseificio veniva scoperta una pianta di cannabis indica dell’altezza di quasi due metri e mezzo in ottimo stato vegetativo e con diverse inflorescenze. In un altro locale della fattoria era invece stata conservata una bilancia di precisione per pesature ingenti, con all’interno ancora un sacco di cellophane contenente più di 250 grammi di marijuana ed accanto a questa uno zaino in cui erano stati nascosti ventinove cartucce calibro dodici, di diverse marche, illegalmente detenute.

Infine i ritrovamenti si concludevano con due ulteriori piante di cannabis indica di circa un metro e settanta, nascoste in stato di essiccazione all’interno dell’ovile. Tutto il materiale trovato nella fattoria trasformata in un vero e proprio mercato della droga fai da te è stato sottoposto a sequestro penale, mentre nei confronti di L.A., coriglianese classe ‘59, D.A., coriglianese classe ‘70 ed il loro figlio minorenne di 17 anni è stato disposto l’arresto. Il padre espletate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Castrovillari, la madre in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione, mentre il figlio presso il carcere per i minori di Catanzaro. Per tutti l’accusa è la stessa: detenzione in concorso d’ingenti quantità di sostanza stupefacente e possesso illegale di munizioni.